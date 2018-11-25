Не менее 100 человек получили ранения во время обстрела Алеппо снарядами с хлором
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Не менее ста человек ранены в сирийском Алеппо в результате обстрела боевиками жилых кварталов снарядами с хлором. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadeen, передает УНН.
Ранее было известно о 60 пострадавших.
Как передавал правительственный телеканал Suria, шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки “Джебхат ан-Нусра”. По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями.
Как сообщал УНН, террористическая группировка “Исламское государство” (ИД) появился на свет в результате действий властей Сирии. С таким утверждением недавно выступил на брифинге для журналистов спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. “Сирийский режим породил и деловые („Исламское государство Ирака и Леванта“, старое название ИГ)”, — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.