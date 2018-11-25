Не менее 100 человек получили ранения во время обстрела Алеппо снарядами с хлором

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100052 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106304 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141847 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138884 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133490 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126984 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166307 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117986 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145365 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Не менее 100 человек получили ранения во время обстрела Алеппо снарядами с хлором

Не менее 100 человек получили ранения во время обстрела Алеппо снарядами с хлором

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Не менее ста человек ранены в сирийском Алеппо в результате обстрела боевиками жилых кварталов снарядами с хлором. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadeen, передает УНН.

Ранее было известно о 60 пострадавших.

Как передавал правительственный телеканал Suria, шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки “Джебхат ан-Нусра”. По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями.

Как сообщал УНН, террористическая группировка “Исламское государство” (ИД) появился на свет в результате действий властей Сирии. С таким утверждением недавно выступил на брифинге для журналистов спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. “Сирийский режим породил и деловые („Исламское государство Ирака и Леванта“, старое название ИГ)”, — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

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