США звинуватили владу Сирії у створенні ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІД) з’явилася на світ в результаті дій влади Сирії. З таким твердженням виступив у середу на брифінгу для журналістів спецпредставник держсекретаря США по Сирії Джеймс Джеффрі, передає УНН.
“Сирійський режим породив ІДІЛ („Ісламська держава Іраку і Леванту“, стара назва ІД)”, — заявив співробітник зовнішньополітичного відомства США.
“Елементи ІДІЛ, що вимірювалися, ймовірно, сотнями (людей), побачили сприятливу можливість в повному розвалі громадянського суспільства і сплеску насильства, коли населення піднялося проти режиму (Башара) Асада, а режим Асада замість того, щоб вступити в переговори або знайти якесь рішення, почав застосовувати широкомасштабне насильство по відношенню до власних співгромадян. Це створило простір, що дозволило ІДІЛ вербувати (однодумців), в якійсь мірі захищати людей, як би парадоксально це не звучало, від безчинств режиму Асада, і дуже скоро ІДІЛ обзавелася армією, що налічувала 35 тисяч бойовиків і захопила великі райони Іраку і Сирії”, - вважає американський дипломат.
Як повідомляв УНН, Ізраїль своїми діями в Сирії не раз ставив під загрозу життя російських військовослужбовців. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, відповідаючи на питання про долю російсько-ізраїльських домовленостей про спільні дії по забезпеченню безпеки польотів над Сирією.