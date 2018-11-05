Лавров заявив, що дії Ізраїлю іноді загрожували життю російських військових в Сирії

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ізраїль своїми діями в Сирії не раз ставив під загрозу життя російських військовослужбовців. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, відповідаючи на питання про долю російсько-ізраїльських домовленостей про спільні дії по забезпеченню безпеки польотів над Сирією, повідомляє УНН.