Лавров заявив, що дії Ізраїлю іноді загрожували життю російських військових в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ізраїль своїми діями в Сирії не раз ставив під загрозу життя російських військовослужбовців. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, відповідаючи на питання про долю російсько-ізраїльських домовленостей про спільні дії по забезпеченню безпеки польотів над Сирією, повідомляє УНН.
Голова МЗС Росії нагадав, що лідери двох країн — Володимир Путін і Біньямін Нетаньху — досягли лише словесної угоди і загального розуміння проблеми, але мови про письмово оформлену угоду за зразком підписаного в жовтні 2015 року російсько-американського меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операції в Сирії, не йде.
“На жаль, ізраїльська сторона не завжди чітко виконувала зобов’язання, перш за все в частині, що стосується попередження російських військових про бойові операції, що здійснюються на сирійській території. У ряді випадків це ставило під загрозу життя і здоров’я наших військовослужбовців, що знаходяться в Сирії — наприклад, при бомбардуванні ізраїльськими літаками об’єктів в районі Пальміри в березні 2017 року”, — сказав він.
Лавров додав, що російська сторона попереджала, що подібне ставлення може призвести до трагічних наслідків, але Ізраїль продовжував наносити удари. “Такі сигнали доводилися по всіх каналах і на найвищому рівні. Одночасно підкреслювали, що силові акції не здатні вирішити питання ізраїльського занепокоєння в сфері безпеки, а лише сприяють зростанню регіональної напруженості. Проте, практика нанесення ударів по цілям на території Сирії тривала”, — вказав міністр.
За його словами, “саме це призвело” до загибелі російського літака-розвідника Іл-20 з 15 офіцерами на борту.
Як повідомляв УНН, Ізраїль визнає контроль Дамаска над півднем Сирії в рамках угоди з Росією.