The Washington Post: Ізраїль визнає контроль Дамаска над півднем Сирії в рамках угоди з Росією

За їхніми відомостями, такі домовленості були досягнуті між президентом РФ Володимиром Путіним і ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху за тиждень до російсько-американського саміту в Гельсінкі. Згідно з умовами угод, єврейська держава починає роботу по реалізації угоди про роз’єднання ізраїльських і сирійських військ, яка встановлює межі, в районі яких повинні перебувати спостерігачі ООН.

В обмін Росія домовиться з Іраном, щоб той не допускав підконтрольні йому війська на півдні Сирії до кордону з Ізраїлем на відстань менше 80 км, стверджує газета. Крім того, Москва, за даними видання, “зобов’язується не заперечувати”, якщо ізраїльські військові завдадуть удар по іранських об’єктах в цьому регіоні, “особливо якщо Іран розмістить такі загрозливі Ізраїлю озброєння, як, наприклад, ракети стратегічного призначення або зенітні системи”.

Видання підкреслює, що президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів з Путіним міг підтримати дану угоду. Однак її джерела в вашингтонській адміністрації зізнаються, що не можуть гарантувати цього, так як американський лідер поділився з ними не всіма подробицями бесіди з російським президентом. Як зазначає газета, однією з причин домовленостей став той факт, що Вашингтон “дав ясно зрозуміти, що не буде втручатися в Південну Сирію”, а “Трамп заявив, що його пріоритет — виведення американських військ” з арабської республіки.

Як повідомляв УНН, голову розвідки США насмішило запрошення Трампа до Путіна відвідати Вашингтон.