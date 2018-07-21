The Washington Post: Израиль признает контроль Дамаска над югом Сирии в рамках соглашения с Россией

По их сведениям, такие договоренности были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху за неделю до российско-американского саммита в Хельсинки. Согласно условиям соглашений, еврейское государство начинает работу по реализации соглашения о разъединении израильских и сирийских войск, устанавливающее границы, в районе которых должны находиться наблюдатели ООН.

В обмен Россия договорится с Ираном, чтобы тот не допускал подконтрольные ему войска на юге Сирии к границе с Израилем на расстояние менее 80 км, утверждает газета. Кроме того, Москва, по данным издания, “обязуется не возражать”, если израильские военные нанесут удар по иранским объектам в этом регионе, “особенно если Иран разместит такие угрожающие Израилю вооружения, как, например, ракеты стратегического назначения или зенитные системы”.

Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Путиным мог поддержать данную сделку. Однако ее источники в вашингтонской администрации признаются, что не могут гарантировать этого, так как американский лидер поделился с ними не всеми подробностями беседы с российским президентом. Как отмечает газета, одной из причин договоренностей стал тот факт, что Вашингтон “дал ясно понять, что не будет вторгаться в Южную Сирию”, а “Трамп заявил, что его приоритет — вывод американских войск” из арабской республики.

Как сообщал УНН, председатель разведки США насмешило приглашение Трампа к Путину посетить Вашингтон.