Голову розвідки США насмішило запрошення Трампа до Путіна відвідати Вашингтон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Главу американської національної розвідки Деніела Коутса здивувала новина про запрошення президентом США Дональдом Трампом глави Росії Володимира Путіна на зустріч до Вашингтона. Повідомлення про це під час інтерв’ю на форумі з безпеки в Аспені йому зачитала журналістка телеканалу NBC News, повідомляє УНН.
“Повторіть, я вас правильно розчув?” — відреагував на це зі сміхом Коутс. “Добре”, — сказав він після того, як журналістка ще раз зачитала новину. “Це (зустріч Трампа і Путіна у Вашингтоні) буде щось особливе”, — додав глава розвідки США.
Про те, що американський лідер доручив своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити Володимира Путіна до Вашингтона раніше, 19 липня, на своїй сторінці в Twitter повідомила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс. Чергова зустріч глав США і Росії, за її словами, може відбутися вже восени. Сторони, як підкреслила прес-секретар адміністрації президента Сполучених Штатів, вже ведуть переговори з цього питання.
WATCH: Director of Nat'l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:
"Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That's going to be special." pic.twitter.com/jumaJsTDL1
Як повідомляв УНН, Росія не володіє ні бажанням, ні можливостями вплинути на дії Ірану в Сирії. З таким твердженням виступив у четвер директор національної розвідки США Деніел Коутс на форумі з питань безпеки в Аспені.