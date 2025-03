Голову розвідки США насмішило запрошення Трампа до Путіна відвідати Вашингтон

“Повторіть, я вас правильно розчув?” — відреагував на це зі сміхом Коутс. “Добре”, — сказав він після того, як журналістка ще раз зачитала новину. “Це (зустріч Трампа і Путіна у Вашингтоні) буде щось особливе”, — додав глава розвідки США.

Про те, що американський лідер доручив своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити Володимира Путіна до Вашингтона раніше, 19 липня, на своїй сторінці в Twitter повідомила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс. Чергова зустріч глав США і Росії, за її словами, може відбутися вже восени. Сторони, як підкреслила прес-секретар адміністрації президента Сполучених Штатів, вже ведуть переговори з цього питання.

WATCH: Director of Nat'l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:



"Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That's going to be special." pic.twitter.com/jumaJsTDL1

— NBC News (@NBCNews) 19 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Росія не володіє ні бажанням, ні можливостями вплинути на дії Ірану в Сирії. З таким твердженням виступив у четвер директор національної розвідки США Деніел Коутс на форумі з питань безпеки в Аспені.