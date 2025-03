Главу разведки США насмешило приглашение Трампа к Путину посетить Вашингтон

“Повторите, я вас правильно расслышал?” — отреагировал на это со смехом Коутс. “Хорошо”, — сказал он после того, как журналистка еще раз зачитала новость. “Это (встреча Трампа и Путина в Вашингтоне) будет нечто особенное”, — добавил глава разведки США.

О том, что американский лидер поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить Владимира Путина в Вашингтон ранее, 19 июля, на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Очередная встреча глав США и России, по ее словам, может состояться уже осенью. Стороны, как подчеркнула пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов, уже ведут переговоры по этому вопросу.

WATCH: Director of Nat’l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:



“Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That’s going to be special.” pic.twitter.com/jumaJsTDL1

— NBC News (@NBCNews) 19 липня 2018 р.

Как сообщал УНН, Россия не обладает ни желанием, ни возможностями повлиять на действия Ирана в Сирии. С таким утверждением выступил в четверг директор национальной разведки США Дэниел Коутс на форуме по вопросам безопасности в Аспене.