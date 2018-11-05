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Лавров заявил, что действия Израиля иногда угрожали жизни российских военных в Сирии

Лавров заявил, что действия Израиля иногда угрожали жизни российских военных в Сирии

Киев  •  УНН

 • 8818 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Израиль своими действиями в Сирии не раз ставил под угрозу жизни российских военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais, отвечая на вопрос о судьбе российско-израильских договоренностей о совместных действиях по обеспечению безопасности полетов над Сирией, сообщает УНН.

Глава МИД России напомнил, что лидеры двух стран — Владимир Путин и Биньямин Нетаньху — достигли лишь словесного соглашения и общего понимания проблемы, но речи о письменно оформленном соглашении по образцу подписанного в октябре 2015 года российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии, не идет.

“К сожалению, израильская сторона не всегда четко выполняла обязательства, прежде всего в части, касающейся предупреждения российских военных о боевых операциях, осуществляемых на сирийской территории. В ряде случаев это ставило под угрозу жизнь и здоровье находящихся в Сирии наших военнослужащих — например, при бомбардировке израильскими самолетами объектов в районе Пальмиры в марте 2017 года”, — сказал он.

Лавров добавил, что российская сторона предупреждала, что подобное отношение может привести к трагическим последствиям, но Израиль продолжал наносить удары. “Такие сигналы доводились по всем каналам и на самом высоком уровне. Одновременно подчеркивали, что силовые акции не способны решить вопросы израильских озабоченностей в сфере безопасности, а лишь способствуют росту региональной напряженности. Тем не менее, практика нанесения ударов по целям на территории Сирии продолжалась”, — указал министр.

По его словам, “именно это привело” к гибели российского самолета-разведчика Ил-20 с 15 офицерами на борту.

Как сообщал УНН, Израиль признает контроль Дамаска над югом Сирии в рамках соглашения с Россией.

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