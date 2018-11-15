США обвинили власти Сирии в создании ИД

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105925 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112083 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149286 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144042 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136264 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128118 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170850 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ) появилась на свет в результате действий властей Сирии. С таким утверждением выступил в среду на брифинге для журналистов спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, передает УНН.

“Сирийский режим породил ИГИЛ („Исламское государство Ирака и Леванта“, старое название ИГ)”, — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

“Элементы ИГИЛ, измерявшиеся, вероятно, сотнями (человек), увидели благоприятную возможность в полном развале гражданского общества и всплеске насилия, когда население поднялось против режима (Башара) Асада, а режим Асада вместо того, чтобы вступить в переговоры или найти какое-то решение, начал применять широкомасштабное насилие в отношении собственных сограждан. Это создало пространство, позволившее ИГИЛ вербовать (единомышленников), в какой-то степени защищать людей, как бы парадоксально это ни звучало, от бесчинств режима Асада, и очень скоро ИГИЛ обзавелась армией, насчитывавшей 35 тысяч боевиков и захватила крупные районы Ирака и Сирии”, — считает американский дипломат.

Как сообщал УНН, Израиль своими действиями в Сирии не раз ставил под угрозу жизни российских военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais, отвечая на вопрос о судьбе российско-израильских договоренностей о совместных действиях по обеспечению безопасности полетов над Сирией.

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