США обвинили власти Сирии в создании ИД
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ) появилась на свет в результате действий властей Сирии. С таким утверждением выступил в среду на брифинге для журналистов спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, передает УНН.
“Сирийский режим породил ИГИЛ („Исламское государство Ирака и Леванта“, старое название ИГ)”, — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.
“Элементы ИГИЛ, измерявшиеся, вероятно, сотнями (человек), увидели благоприятную возможность в полном развале гражданского общества и всплеске насилия, когда население поднялось против режима (Башара) Асада, а режим Асада вместо того, чтобы вступить в переговоры или найти какое-то решение, начал применять широкомасштабное насилие в отношении собственных сограждан. Это создало пространство, позволившее ИГИЛ вербовать (единомышленников), в какой-то степени защищать людей, как бы парадоксально это ни звучало, от бесчинств режима Асада, и очень скоро ИГИЛ обзавелась армией, насчитывавшей 35 тысяч боевиков и захватила крупные районы Ирака и Сирии”, — считает американский дипломат.
Как сообщал УНН, Израиль своими действиями в Сирии не раз ставил под угрозу жизни российских военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais, отвечая на вопрос о судьбе российско-израильских договоренностей о совместных действиях по обеспечению безопасности полетов над Сирией.