Центры реабилитации для жертв войны планируют открыть во всех регионах Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Власти Сирии планируют открыть во всех регионах страны реабилитационные центры для лиц, пострадавших в ходе войны, в том числе для детей, находившихся у боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление заместителя министра национального примирения Сирии Диана Хаддур.
"Мы направили запрос с просьбой разрешить открытие в Дамаске центра реабилитации для лиц, пострадавших во время войны. Этот центр предназначен, в том числе, для реабилитации детей, находящихся у боевиков в подготовительных лагерях. На данный момент документы находятся на рассмотрении... Мы планируем открыть такие реабилитационные центры по всей стране", - отметила Хаддур, не уточнив сроков реализации проекта.
По ее словам, в Сирии уже работают два подобных центра.
"У них (реабилитационных центрах - ред.) с пострадавшими в ходе войны работают психологи и врачи, а также представители исламского духовенства. Планируется, что во новосозданных центрах с детьми будут общаться представители разных профессий, которые научат их различным рабочим навыкам, чтобы подростки быстрее освоились в мирной жизни", - добавила чиновница.
Она уточнила, что центры будут работать бесплатно.
"Двери реабилитационных центров будут открыты для всех пострадавших во время войны, для тех, кто не брал в руки оружие и не воевал против сирийской армии. Здесь будут преподавать основы ислама, настоящие мусульманские ценности, а не те радикальные идеи, которые боевики силой выбивали в сознание детей", - сказала Хаддур.
Напомним, более 107 человек госпитализированы в результате применения снарядов с хлором во время обстрела сирийского города Алеппо