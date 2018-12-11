Центры реабилитации для жертв войны планируют открыть во всех регионах Сирии

"Мы направили запрос с просьбой разрешить открытие в Дамаске центра реабилитации для лиц, пострадавших во время войны. Этот центр предназначен, в том числе, для реабилитации детей, находящихся у боевиков в подготовительных лагерях. На данный момент документы находятся на рассмотрении... Мы планируем открыть такие реабилитационные центры по всей стране", - отметила Хаддур, не уточнив сроков реализации проекта.

По ее словам, в Сирии уже работают два подобных центра.

"У них (реабилитационных центрах - ред.) с пострадавшими в ходе войны работают психологи и врачи, а также представители исламского духовенства. Планируется, что во новосозданных центрах с детьми будут общаться представители разных профессий, которые научат их различным рабочим навыкам, чтобы подростки быстрее освоились в мирной жизни", - добавила чиновница.

Она уточнила, что центры будут работать бесплатно.

"Двери реабилитационных центров будут открыты для всех пострадавших во время войны, для тех, кто не брал в руки оружие и не воевал против сирийской армии. Здесь будут преподавать основы ислама, настоящие мусульманские ценности, а не те радикальные идеи, которые боевики силой выбивали в сознание детей", - сказала Хаддур.

Напомним, более 107 человек госпитализированы в результате применения снарядов с хлором во время обстрела сирийского города Алеппо