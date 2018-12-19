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США другие интересы в Сирии кроме прекращения войны

Киев • УНН

 • 9441 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Силы Соединенных Штатов находились в Сирии не для того, чтобы положить конец гражданской войне, а для уничтожения террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представительницы американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

США другие интересы в Сирии кроме прекращения войны

“Суть этого решения (ввести войска в Сирию — ред.) состояла в том, о чем очень четко говорил президент (США Дональд Трамп — ред.), Что США идут в Сирию не для того, чтобы положить конец гражданской войне в Сирии, а для того, чтобы уничтожить территориальный халифат, то есть ИГ в Сирии”, — сказала она.

“Мы не чувствуем иллюзий, якобы это значит, что ИД в широком смысле или угроза терроризма со стороны суннитских радикалов каким бы то ни было образом исчезли ... Мы будем продолжать эту борьбу вместе с нашими партнерами по коалиции”, — отметила представительница администрации.

“Так что наша антитеррористическая миссия остается той же, какой она была”, — добавила представительница.

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Представительница администрации также заявила, что дислоцированные в США военнослужащие не имели задачу воевать с иранскими силами и поддерживаемыми Тегераном вооруженными формированиями.

“Военнослужащие США в Сирии никогда не получали приказов бороться с иранцами, они там находятся с целью уничтожения” территориального халифата “ИД”, — сказала она.

Напомним, Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Ранее, в результате авиаудара по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.

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