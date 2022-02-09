Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне – Кулеба

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне, поэтому сегодня речь идет о защите не только Украины, но всей безопасности Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Альбаресом, передает корреспондент УНН.