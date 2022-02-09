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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні – Кулеба

Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні – Кулеба

Київ • УНН

 • 13436 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у Холодній війні, тому сьогодні йдеться про захист не лише України, але всієї безпекової архітектури Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ, ЄС і співпраці Іспанії Хосе Альбаресом, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Без перебільшення, Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні, тому сьогодні йдеться про захист всієї безпекової архітектури Європи. Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежатиме майбтнє європейської безпеки та кожної окремої європейської країни", - заявив Кулеба.

Деталі

З його слів, єдиною дієвою стратегією подолання російської безпекової кризи є єффективне стримування Москви завдяки єдності та принциповості Європи і готовності до жорстких дій.

В цьому контексті важливо, що ЄС та США вже завершили роботу над санкційним пакетом, який містить «безпрецедентно болісні для Росії рішення», додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія поставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і на письмові відповіді, які США і НАТО передали РФ 26 січня.

Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох основних вимог, зокрема нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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