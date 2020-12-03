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Россия пыталась исказить реалии конфликта на Донбассе в ООН — заявление

Киев  •  УНН

 • 20076 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Россия провела в ООН встречу под прикрытием статуса имплементации Минских соглашений. О совместном заявлении Великобритании, США и Эстонии по Украине рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.

“Эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины. Мы решительно отвергаем предположения России, что она выступает посредником во внутреннем конфликте. Россия является активным участником подготовки, вооружения и возглавления вооруженных формирований в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины, дополняя эти прокси силы военным персоналом и техникой. Она спровоцировала и продолжает разжигать конфликт, приведший к примерно 13 000 смертям, ужасным нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения”, — говорится в заявлении стран ООН.

Великобритания, США и Эстония также подтвердили свою поддержку Минских договоренностей и твердую приверженность обеспечению мирного решения конфликта на Донбассе с полным уважением суверенитета и территориальной целостности Украины.

“Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом. Мы будем продолжать взаимодействовать со всеми инициативами ООН, которые поддерживают конструктивные цели. Это мероприятие, призванное чисто исказить реалии конфликта на востоке Украины, служило только российским интересам”, — заявили страны ООН.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых “Л/ДНР” на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что попытка легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых “Л/ДНР” на заседании Совета Безопасности ООН, означает, что лица, отвечающие в РФ за внешнюю политику, понимают степень своей ответственности за только частичное исполнение, и возможен срыв прошлогодних договоренностей в Париже на высшем уровне в “Нормандской формате”.

Украинские Национальные Новости

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