Росія намагалася спотворити реалії конфлікту на Донбасі в ООН — заява

“Ця зустріч була відкритою спробою подати неправдивий та оманливий наратив щодо конфлікту на сході України. Ми рішуче відкидаємо припущення Росії, що вона виступає посередником у внутрішньому конфлікті. Росія є активним учасником підготовки, озброєння та очолення збройних формувань у районах, що не перебувають під контролем уряду України, доповнюючи ці проксі сили військовим персоналом та технікою. Вона спровокувала і продовжує розпалювати конфлікт, що призвів до приблизно 13 000 смертей, жахливих порушень прав людини та погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення”, — йдеться в заяві країн ООН.

Велика Британія, США та Естонія також підтвердили свою підтримку Мінських домовленостей та тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту на Донбасі з повною повагою суверенітету та територіальної цілісності України.

“Ми вітаємо кроки, зроблені українським урядом для прогресу у врегулюванні конфлікту, і закликаємо Росію діяти аналогічним чином. Ми будемо продовжувати взаємодіяти з усіма ініціативами ООН, які підтримують конструктивні цілі. Цей захід, покликаний суто спотворити реалії конфлікту на сході України, служив лише російським інтересам”, — заявили країни ООН.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих “Л/ДНР” на засіданні Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що спроба легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих “Л/ДНР” на засіданні Ради Безпеки ООН, означає, що особи, які відповідають у РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, і можливий зрив минулорічних домовленостей у Парижі на вищому рівні у “Нормандському форматі”.