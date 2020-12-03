Росія намагалася спотворити реалії конфлікту на Донбасі в ООН — заява
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Росія провела в ООН зустріч під прикриттям статуса імплементації Мінських угод. Про спільну заяву Великої Британії, США та Естонії щодо України розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає УНН.
“Ця зустріч була відкритою спробою подати неправдивий та оманливий наратив щодо конфлікту на сході України. Ми рішуче відкидаємо припущення Росії, що вона виступає посередником у внутрішньому конфлікті. Росія є активним учасником підготовки, озброєння та очолення збройних формувань у районах, що не перебувають під контролем уряду України, доповнюючи ці проксі сили військовим персоналом та технікою. Вона спровокувала і продовжує розпалювати конфлікт, що призвів до приблизно 13 000 смертей, жахливих порушень прав людини та погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення”, — йдеться в заяві країн ООН.
Велика Британія, США та Естонія також підтвердили свою підтримку Мінських домовленостей та тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту на Донбасі з повною повагою суверенітету та територіальної цілісності України.
“Ми вітаємо кроки, зроблені українським урядом для прогресу у врегулюванні конфлікту, і закликаємо Росію діяти аналогічним чином. Ми будемо продовжувати взаємодіяти з усіма ініціативами ООН, які підтримують конструктивні цілі. Цей захід, покликаний суто спотворити реалії конфлікту на сході України, служив лише російським інтересам”, — заявили країни ООН.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих “Л/ДНР” на засіданні Ради Безпеки ООН.
Нагадаємо, що українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що спроба легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих “Л/ДНР” на засіданні Ради Безпеки ООН, означає, що особи, які відповідають у РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, і можливий зрив минулорічних домовленостей у Парижі на вищому рівні у “Нормандському форматі”.