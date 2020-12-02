У ТКГ відреагували на спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО

"Офіційні представники Російської Федерації та низка російських ЗМІ намагаються забезпечити резонансний супровід події, яку вони анонсували як "...сьогодні вперше участь у засіданні Ради Безпеки ООН візьмуть представники "ЛНР" та "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Так, українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі висловила свою позицію:

"1. Формула Арріа, за якою російські представники намагаються провести це засідання, - це неформальне засідання без додержання процедури, використання права вето тощо.

2. Проводиться таке засідання за межами приміщень РБ ООН.

3. Голова РБ своїх функцій не виконує.

4. Звіти, протоколи не складаються, присутні лише перекладачі.

5. На ці засідання запрошуються зазвичай ті, хто не має права чи можливості брати участь в офіційних засіданнях РБ, - громадський сектор, вчені, правозахисники, представники меншин, інші недержавні суб‘єкти.

6. Якщо раніше для таких засіданнь потрібна була фізична присутність і таким чином доступ недержавних суб‘єктів чи просто провокаторів був обмежений, то під час пандемії COVID це робиться у форматі відеоконференції, і з’являється можливість показати по відео будь-кого", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що російські представники вже встигли звинуватити Францію та ФРН у "...підігруванні Україні" та поставили під сумнів здатність цих країн виступати посередниками у "нормандському форматі".

Також повідомляється, що завдяки принциповій позиції наших партнерів в РБ ООН, російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

"На нашу думку, російська спроба провести гучний захід з легітимізації організацій, які вважаються в Україні терористичними, означає наступне:

1. Особи, які відповідають у РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, а, може, і зрив минулорічних домовленостей у Парижі на вищому рівні у "нормандському форматі". 09 грудня їм виповнюється рік.

2. Ці особи намагаються перекласти власну провину на Україну, Францію та ФРН.

3. Такі спроби провалюються раз за разом і здатні привести лише до зміцнення зв’язків між державами та міжнародними організаціями, яких намагається звинуватити РФ", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, українська делегація для участі у ТКГ нагадує, що проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у "нормандському форматі", яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року, та на якій було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, залишається єдиною можливістю для РФ запобігти міжнародній ізоляції та виконати домовленості, щодо яких вона взяла на себе відповідальність на вищому рівні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих "Л/ДНР" на засіданні Ради Безпеки ООН.