россия на неделю сократит поставки газа в Европу до рекордного минимума

Детали

Такое сокращение, как указано, связано с тем, что один из двух рабочих газопроводов проходит через Турцию, а в понедельник он станет на профилактику. Таким образом, единственным маршрутом доставки российского газа в ЕС останется транзит через Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сила Сибири": Китай заставляет путина ждать газопровод

Дополнение

Примерно так же начиналось обострение газовой войны кремля с Европой осенью 2022 года, когда "Газпром" отключил главный газопровод ЕС "Северный поток" на профилактику, а затем отказался включать его обратно. С тех пор ЕС получает российский трубопроводный газ только через Украину и Турцию.

Но ждать нового витка газовой войны не стоит, отмечает издание.

Во-первых, Европа привыкает к жизни без "газпрома", нашла ему альтернативы, и с каждым контрактом на поставку сжиженного газа из Катара или США она имеет меньше поводов для беспокойства. ЕС давно смирился с перспективой полного отключения от российского газа и научился экономить.

Во-вторых, "газпром" никак не привыкнет к жизни без крупнейшего, ближайшего и богатейшего европейского рынка, альтернативы которому в ближайшие годы, а то и десятилетия найти не удастся, говорится в статье.

И в-третьих, если до сих пор кремль отключал газопроводы, ведущие непосредственно к заявленным "врагам" вроде Германии в случае с "Северным потоком" или Польши с "Ямал-Европой", то "Турецкий поток" проходит через Турцию - одного из немногих российских партнеров президента рф владимира путина, изолированного от развитого мира после вторжения в Украину, пишет издание.