росія на тиждень скоротить постачання газу в Європу до рекордного мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Найближчого тижня постачання російського газу до Європи скоротяться до історичного мінімуму, пише російська служба BBC, передає УНН.
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Таке скорочення, як вказано, повʼязано з тим, що один із двох робочих газопроводів проходить через Туреччину, а у понеділок він стане на профілактику. Таким чином, єдиним маршрутом доставки російського газу до ЄС залишиться транзит через Україну.
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Доповнення
Приблизно так само починалося загострення газової війни кремля з Європою восени 2022 року, коли "Газпром" відключив головний газопровід ЄС "Північний потік" на профілактику, а потім відмовився включати його назад. З того часу ЄС отримує російський трубопровідний газ лише через Україну та Туреччину.
Але чекати на новий виток газової війни не варто, зауважує видання.
По-перше, Європа звикає до життя без "газпрому", знайшла йому альтернативи, і з кожним контрактом на постачання зрідженого газу з Катару чи США вона має менше приводів для занепокоєння. ЄС давно змирився з перспективою повного відключення від російського газу та навчився економити.
По-друге, "газпром" ніяк не звикне до життя без найбільшого, найближчого та найбагатшого європейського ринку, альтернативи якому найближчими роками, а то й десятиліття знайти не вдасться, ідеться у статті.
І по-третє, якщо досі кремль відключав газопроводи, що ведуть безпосередньо до заявлених "ворогів" на кшталт Німеччини у випадку з "Північним потоком" або Польщі з "Ямал-Європою", то "Турецький потік" проходить через Туреччину - одного з небагатьох російських партнерів президента рф володимира путіна, ізольованого від розвиненого світу після вторгнення до України, пише видання.