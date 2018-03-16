Россия должна забрать свой проект резолюции из Совбеза ООН по миротворцам - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российская Федерация должна забрать свой проект резолюции из Совбеза ООН по миротворцам на Донбассе. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью BBC Украина, передает УНН.
"Конечно", - сказал П.Климкин, отвечая на вопрос о том, должна ли Россия забрать свой проект резолюции ООН по миротворцам.
"Нам нужен проект, который будет проголосован в Совете безопасности. Россия, к сожалению, имеет там право вето, что в принципе надо изменить", - отметил он.
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Министр рассказал, что когда последний раз общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, то тот сам признает, что с их проекта начать невозможно, ведь его никто не способен реально обсуждать, он ведет в никуда, в тупик.
"У нас есть свой проект резолюции. Но мы договорились с США и европейскими партнерами, мы его не вносим, поскольку Россия начнет манипулировать в Совбезе и пытаться сделать какой-то компромисс", - уточнил он.
П.Климкин добавил, что все вопросы можно согласовать, но нужно, чтобы Россия приняла политическое решение - уйти из Донбасса.