Росія має забрати свій проект резолюції з Радбезу ООН щодо миротворців – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російська Федерація має забрати свій проект резолюції з Ради безпеки ООН щодо миротворців на Донбасі. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю BBC Україна, передає УНН.
“Звичайно”, — сказав П.Клімкін, відповідаючи на запитання про те, чи повинна Росія забрати свій проект резолюції ООН по миротворцях.
“Нам потрібен проект, який буде проголосований в Раді безпеки. Росія, на жаль, має там право вето, що в принципі треба змінити”, - зазначив він.
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Міністр розповів, що коли останній раз спілкувався з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, то той сам визнає, що з їхнього проекту почати неможливо, адже його ніхто не здатен реально обговорювати, він веде в нікуди, в глухий кут.
“У нас є свій проект резолюції. Але ми домовились з США та європейськими партнерами, що ми його не вносимо, оскільки Росія почне маніпулювати в Радбезі й намагатися зробити якийсь компроміс”, — уточнив він.
П.Клімкін додав, що всі питання можна погодити, але потрібно, щоб Росія прийняла політичне рішення — піти з Донбасу.