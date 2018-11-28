Россия хочет захватить Азовское море, чтобы соединить Крым и Донбасс - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Своими действиями Российская Федерация намерена оккупировать Азовское море и создать угрозу Бердянску и Мариуполю, чтобы в дальнейшем соединить оккупированный Крым и оккупированный Донбасс. Об этом во время визита в Черниговскую область заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Это оккупация Азовского моря - они оккупировали Крым, сейчас хотят оккупировать Азовское море. Не пускать туда украинские корабли - ни военные, ни гражданские. Для чего это делается - создать угрозу Бердянску и Мариуполю, промышленным центрам Украины, препятствовать экспорту, оставить людей без работы, а уже потом в результате военной операции соединить оккупированный Крым и оккупированный Донбасс", - подчеркнул П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях - трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных 10 областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 26 ноября 2018 года.