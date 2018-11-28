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Росія хоче захопити Азовське море, щоб з’єднати окуповані Крим і Донбас – Порошенко

Росія хоче захопити Азовське море, щоб з’єднати окуповані Крим і Донбас – Порошенко

Київ • УНН

 • 5252 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Своїми діями Російська Федерація має намір окупувати Азовське море, і створити загрозу Бердянську і Маріуполю, щоб надалі з’єднати окупований Крим та окупований Донбас. Про це під час візиту до Чернігівської області заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Це окупація Азовського моря — вони окупували Крим, зараз хочуть окупувати Азовське море. Не пускати туди українські кораблі — ні військові, ні цивільні. Для чого це робиться — створити загрозу Бердянську і Маріуполю, промисловим центрам України, перешкоджати експорту, залишити людей без роботи, а вже потім внаслідок військової операції з’єднати окупований Крим та окупований Донбас”, — підкреслив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих 10 областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан з 26 листопада 2018 року.

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