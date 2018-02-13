Россия игнорирует свои обязательства, предусмотренные минскими соглашениями - Госдеп США

"Вчера отмечали мрачную третью годовщину подписания пакета мер по реализации Минских соглашений. К сожалению, Россия по-прежнему игнорирует свои обязательства минских соглашений, разжигая конфликт в Украине, который стоил больше 10 тыс. жизней, в том числе более 2,5 тыс. гражданских лиц, и заставил покинуть дома 1,6 миллиона украинцев", - говорится в сообщении.

В США заявили, что Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, "в то время как управляемые Россией силы запугивают и не оказывают безопасный доступ невооруженным наблюдателям ОБСЕ и подавляют работу независимых СМИ и гражданского общества".

"Украина приняла законодательство, которое, в частности, амнистирует антиправительственные силы и придает особый статус Донбасса, указывает на желание Украины реализовать минские соглашения. В тесном сотрудничестве с Францией и Германией Соединенные Штаты продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине. Соединенные Штаты пользуются этой возможностью, чтобы подтвердить, что наши санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - отметили в Госдепе.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили, что Россия за три года не выполнила ни одного пункта из комплекса мер по имплементации минских соглашений.