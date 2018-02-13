Росія ігнорує свої зобов'язання, передбачені мінськими угодами - Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Державному департаменті США підбили підсумки трирічної роботи імплементації мінських домовленостей. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Департаменту, передає УНН.
“Вчора відзначали похмуру третю річницю підписання Пакета заходів щодо реалізації Мінських угод. На жаль, Росія, як і раніше, ігнорує свої зобов’язання відповідно до мінських угод, розпалюючи конфлікт в Україні, який коштував більше 10 тисяч життів, зокрема понад 2,5 тис. цивільних осіб, і змусив залишити домівки 1,6 мільйона українців”, — йдеться в повідомлені.
У США заявили, що Росія, як і раніше, заперечує свою безпосередню участь, “в той час як керовані Росією сили залякують і не надають безпечний доступ неозброєним спостерігачам ОБСЄ і придушують роботу незалежних ЗМІ та громадянського суспільства”.
“Україна прийняла законодавство, яке, зокрема, амністує антиурядові сили і надає особливий статус Донбасу, що вказує на бажання України реалізувати мінські угоди. У тісній співпраці з Францією і Німеччиною Сполучені Штати продовжують закликати російський уряд припинити свою агресію в Україні. Сполучені Штати користуються цією можливістю, щоб підтвердити, що наші санкції будуть зберігатися доти, доки Росія не виконає свої зобов’язання відповідно до мінських угод. Наші окремі санкції, пов’язані з Кримом, залишаться в силі доти, доки Росія не поверне півострів Україні”, — зазначили в Держдепі.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили, що Росія за три роки не виконала жодного пункту з комплексу заходів з імплементації мінських угод.