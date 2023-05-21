россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 28 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. россия и беларусь продолжили военные учения как минимум до 28 мая, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", добавляя, что они продолжаются уже около 56 недель, передает УНН.
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"Это очередное продолжение учений на белорусских полигонах, которые идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 56 недель.
вс рб улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.
Детали
Как свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, 20-21 мая будут выходными для некоторых полигонов, другие продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский" и "Гожский".
В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так с 22 мая и до:
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- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 27.05;
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- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 27.05;
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- Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 27.05;
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- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 26.05;
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- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 26.05;
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- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 28.05;
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- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 28.05;
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- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 28.05.
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Напомним
В беларусь возобновилась переброска эшелонов вс россии. Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, уже прибыло минимум 3 эшелона, один прямо из зоны боевых действий.