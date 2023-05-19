У білорусь відновилося перекидання ешелонів зс росії: повідомляють про прибуття трьох
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У білорусь відновилося перекидання ешелонів зс росії. Як повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, вже прибуло мінімум 3 ешелони, один прямо із зони бойових дій, передає УНН.
Деталі
Так, за останній тиждень зафіксовано перекидання до білорусі двох ешелонів зс росії, які прямували безпосередньо із зони ведення бойових дій на території України.
11 травня зі ст. Волноваха (Донецька обл. Україна) на ст. Заслонове (вітебська обл, білорусь) було відправлено ешелон зс рф у складі якого було 45 вагонів:
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- Пасажирські - 4 од. (≈200 осіб);
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- Вантажні - 2 од. (Зі спорядженням);
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- Платформи - 39 од. (колісна та гусенична техніка).
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Ешелон прибув у Заслонове 18 травня близько 3:00 ночі.
17 травня зі ст. Заслонове (вітебська обл, білорусь) на ст. Гуково (ростовська обл, рф) було відправлено ешелон зс рф із 40 вагонами:
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- Пасажирські - 3 од. (≈150 осіб);
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- Вантажні - 2 од. (Зі спорядженням);
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- Платформи – 35 од. (колісна та гусенична техніка).
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Ешелон має прибути до Гукова 22 травня, звідки буде відправлено на окуповані території України – Дебальцеве – Вуглегірськ.
Крім цього відомо про вибуття 14 травня ешелону зс рф зі ст. Полонка (брестська обл, білорусь), у складі було 45 вагонів:
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- Пасажирські - 3 од. (≈150 осіб);
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- Вантажні - 2 од. (Зі спорядженням);
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- Платформи – 40 од. (танки та БМП).
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Повідомляється, що в білорусь за тиждень прибуло ще два ешелони зс росії. Обидва прибутки на ст. Полонка (брестська обл, білорусь) 15 та 16 травня. Сумарно в ешелонах було 86 вагонів:
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- Пасажирські - 8 од. (≈400 осіб);
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- Вантажні - 3 од. (Зі спорядженням);
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- Платформи - 75 од. (БТР, бензовози, спец. техніка).
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Таким чином, зміна чисельності угруповання зс рф до білорусі за останні дні:
Відбуло
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- Техніка - не менше 75 одиниць включаючи танки і БМП
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- Особовий склад - хв. 300 осіб
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- Спорядження/боєприпаси - хв. 4 вагони.
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Прибуло
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- Техніка - не менше 114 одиниць включаючи БТР і бензовози
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- Особовий склад - хв. 600 осіб
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- Спорядження/боєприпаси - хв. 5 вагонів.
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Доповнення
Раніше повідомлялося, що у селах білорусі на кордоні з Україною масово встановлюють системи запуску сирен.