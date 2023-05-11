В селах беларуси на границе с Украиной массово устанавливают системы запуска сирен

Детали

гомельское областное управление мчс закупает услуги по модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения приграничных районов гомельской области, говорится в сообщении.

Из технического описания закупки следует, что модернизация предусматривает устройство запуска сирен в приграничных с Украиной районах гомельской области. Проект коснется 52 населенных пунктов в 8 районах области, преимущественно в сельской местности. Размещать сирены планируется на зданиях сельсоветов, детских садов, школ и колхозов.

Общая сметная стоимость работ составляет 433,8 тыс. рублей (примерно 6 350 грн). Средства будут выделены из областного бюджета. Запустить систему хотят до декабря 2023 года.

Согласно закупке, больше всего систем оповещения планируется расположить в гомельском, добрушском, брагинском, лоевском, наровлянском и ельском районах. Именно эти районы в начале 2022 года стали плацдармом российских войск для нападения на Украину.