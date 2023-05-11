В селах білорусі на кордоні з Україною масово встановлюють системи запуску сирен
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У сільській місцевості білорусі на кордоні з Україною масово встановлюють систему запуску сирен. Видання "Флагшток" опублікувало візуалізацію розташування систем оповіщення про надзвичайні ситуації, передає УНН.
Деталі
гомельське обласне управління мнс закуповує послуги із модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів гомельської області, йдеться в повідомленні.
З технічного опису закупівлі випливає, що модернізація передбачає влаштування запуску сирен у прикордонних з Україною районах гомельської області. Проект торкнеться 52 населених пунктів у 8 районах області, переважно у сільській місцевості. Розміщувати сирени планується на будинках сільрад, дитячих садків, шкіл та колгоспів.
Загальна кошторисна вартість робіт становить 433,8 тис. рублів (близько 6 350 грн). Кошти буде виділено з обласного бюджету. Запустити систему хочуть до грудня 2023 року.
Відповідно до закупівлі, найбільше систем сповіщення планується розташувати в гомельському, добрушському, брагінському, лоївському, наровлянському та єльському районах. Саме ці райони на початку 2022 стали плацдармом російських військ для нападу на Україну.