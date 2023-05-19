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В беларусь возобновилась переброска эшелонов из вс россии: сообщают о прибытии трех

Киев • УНН

 • 1629081 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В беларусь возобновилась переброска эшелонов из вс россии. Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, уже прибыло минимум 3 эшелона, один прямо из зоны боевых действий, передает УНН.

Детали

Так, за последнюю неделю зафиксирована переброска в беларусь двух эшелонов вс россии, которые направлялись непосредственно из зоны ведения боевых действий на территории Украины.

11 мая со ст. Волноваха (Донецкая обл. Украина) на ст. Заслоново (витебская обл, беларусь) был отправлен эшелон вс рф в составе которого было 45 вагонов:

  • Пассажирские - 4 ед. (≈200 человек);
  • Грузовые - 2 ед. (со снаряжением);
  • Платформы - 39 ед. (колесная и гусеничная техника).

Эшелон прибыл в Заслоново 18 мая около 3:00 ночи.

17 мая со ст. Заслоново (витебская обл, беларусь) на ст. Гуково (ростовская обл, рф) был отправлен эшелон сс рф с 40 вагонами:

  • Пассажирские - 3 ед. (≈150 человек);
  • Грузовые - 2 ед. (со снаряжением);
  • Платформы – 35 ед. (колесная и гусеничная техника).

Эшелон должен прибыть в Гуково 22 мая, откуда будет отправлен на оккупированные территории Украины – Дебальцево – Углегорск.

Кроме этого известно о выбытии 14 мая эшелона вс рф со ст. Полонка (брестская обл, беларусь), в составе было 45 вагонов:

  • Пассажирские - 3 ед. (≈150 человек);
  • Грузовые - 2 ед. (со снаряжением);
  • Платформы – 40 ед. (танки и БМП).

Сообщается, что в беларусь за неделю прибыло еще два эшелона из россии. Оба прибыли на ст. Полонка (брестская обл, Беларусь) 15 и 16 мая. Суммарно в эшелонах было 86 вагонов:

  • Пассажирские - 8 ед. (≈400 человек);
  • Грузовые - 3 ед. (со снаряжением);
  • Платформы - 75 ед. (БТР, бензовозы, спец. техника).

Таким образом, изменение численности группировки вс рф в беларуси за последние дни:

Отбыло

  • Техника - не менее 75 единиц включая танки и БМП
  • Личный состав - мин. 300 человек
  • Снаряжение/боеприпасы - мин. 4 вагона.

Прибыло

  • Техника - не менее 114 единиц включая БТР и бензовозы
  • Личный состав - мин. 600 человек
  • Снаряжение/боеприпасы - мин. 5 вагонов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в селах беларуси на границе с Украиной массово устанавливают системы запуска сирен.

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