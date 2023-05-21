росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 28 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 28 травня, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", додаючи, що вони продовжуються вже близько 56 тижнів, передає УНН.
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"Це чергове продовження навчань на білоруських полігонах, які йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 56 тижнів.
зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, 20-21 травня будуть вихідними для деяких полігонів, інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський" та "Гозький".
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 22 травня і до:
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- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 27.05;
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- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 27.05;
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- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 27.05;
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- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 26.05;
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- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 26.05;
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- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 28.05;
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- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 28.05;
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- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 28.05.
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Нагадаємо
У білорусь відновилося перекидання ешелонів зс росії. Як повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, вже прибуло мінімум 3 ешелони, один прямо із зони бойових дій.