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росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 28 травня

росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 28 травня

Київ • УНН

 • 835262 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 28 травня, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", додаючи, що вони продовжуються вже близько 56 тижнів, передає УНН.

Цитата

"Це чергове продовження навчань на білоруських полігонах, які йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 56 тижнів.

зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, 20-21 травня будуть вихідними для деяких полігонів, інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський" та "Гозький".

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 22 травня і до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 27.05;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 27.05;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 27.05;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 26.05;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 26.05;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 28.05;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 28.05;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 28.05.

Нагадаємо

У білорусь відновилося перекидання ешелонів зс росії. Як повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, вже прибуло мінімум 3 ешелони, один прямо із зони бойових дій.

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