россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину - СБУ

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“Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия "освободителей" наглядно показала, что на самом деле представляет собой "руZZкий мир" - убитые дети с завязанными руками, изнасилованные женщины, изуродованные тела мужчин. Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия глупыми байками про нацистов. Поэтому главная задача российской пропаганды сегодня - максимально переключить внимание аудитории - как международной, так и внутренней”, - отмечают в СБУ.

"Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую почву. В частности, в информационное поле активно "вбрасывают" ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя”, - сообщили спецслужбе.

Детали

Так, по данным СБУ, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими же россиянами, и представить их, как массовых жертв украинских войск.

"Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит". Хотя это откровенный бред. На самом деле именно российские войска уничтожают мариупольцев - еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", - указали в СБУ.

"Так что планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства - очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит. При этом мы сделаем все, чтобы каждый оккупант ответил за совершенные зверства”, - отметили в СБУ.

Напомним

2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людей со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева выявили тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых российские варвары пытались сжечь на обочине.

Разведка опубликовала список оккупантов, причастных к Бучанской резне.