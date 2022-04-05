росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити Україну - СБУ

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“Звірства рашистів у Бучі стали шоком для всього світу. Армія «асвабадітєлєй» наочно показала, що насправді являє собою «руZZкій мір» – убиті діти зі зав’язаними руками, зґвалтовані жінки, понівечені тіла чоловіків... Безжальне концентроване зло цинічно прикриває свої дії недолугими байками про нацистів. Тож головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії – як міжнародної, так і внутрішньої”, - зазначають в СБУ.

“Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно «вкидають» брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя”, - повідомили спецслужбовці.

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Так, за даними СБУ, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ.

"Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито «українці використовують мирних мешканців, як живий щит». Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах", - вказали у СБУ.

“Тож плани окупантів зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить. Натомість ми зробимо все, щоб кожен окупант відповів за вчинені звірства”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо

2 квітня радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.

Розвідка опублікувала список окупантів, які причетні до Бучанської різанини.