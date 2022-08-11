россия готовит кампанию по дискредитации Зеленского в Европе – разведка

Цитата

"Администрация президента рф согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, создан фейковый сайт так называемого "Фонда Зеленского", где иностранных граждан и учреждения будут призывать приобщиться к его "деятельности".

Также планируют создать и зарегистрировать на торговых площадках Европы "ассортиментную линейку фонда".

Работу организационной структуры фонда в странах Европы хотят развивать по принципу "сетевого маркетинга". Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять нужную им информацию в европейском медиапространстве.

По состоянию на 10 августа основные подготовительные меры по запуску этого проекта завершены, в частности:

• создан сайт фонда;

• подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании фонда;

• создана база т. н. "сетевых лидеров" и блогеров для дальнейшего распространения материалов;

• подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

В ближайшее время ожидается полноценный запуск проекта и начало широкой медийной кампании по раскрутке.

Напомним

СБУ задержала киллеров спецслужб рф, которые планировали убийства министра обороны Украины Алексея Резникова, руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова и активиста Сергея Коротких.