росія готує кампанію з дискредитації Зеленського в Європі – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У росії створили фейковий сайт так званого "Фонду Зеленського" для дискредитації в Європі президента України. Про це в Telegram повідомило Головне управління розвідки МОУ, інформує УНН.
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"Адміністрація президента рф погодила створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, створено фейковий сайт так званого "Фонду Зеленського", де іноземних громадян та установи закликатимуть долучитися до його "діяльності".
Також планують створити і зареєструвати на торговельних майданчиках Європи "асортиментну лінійку фонду".
Роботу організаційної структури фонду у країнах Європи хочуть розбудовувати за принципом "мережевого маркетингу". Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати потрібну їм інформацію у європейському медіапросторі.
Станом на 10 серпня основні підготовчі заходи до запуску цього проекту завершено, зокрема:
• створено сайт фонду;
• підготовлено для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення Фонду;
• створено базу т. зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів;
• підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.
Найближчим часом очікується повноцінний запуск проекту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки.
Нагадаємо
СБУ затримала кілерів спецслужб рф, які планували вбивства міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника ГУР МОУ Кирила Буданова та активіста Сергія Коротких.