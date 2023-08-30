Россия атакует Одесскую область ракетами морского базирования - Силы обороны Юга

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В Силах обороны Юга сообщили, что идет боевая работа, призывали граждан находиться в укрытиях и не освещать работу ПВО.

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«Внимание! Враг атакует Одесскую область ракетами. Продолжается боевая работа. Будьте в укрытиях! Не освещайте работу ПВО – не помогайте врагу. Берегите себя!» — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 30 августа под Киевом прогремели взрывы, в КМВА сообщили о работе ПВО.