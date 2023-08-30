Россия атакует Одесскую область ракетами морского базирования - Силы обороны Юга
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Россия атакует Одесскую область ракетами морского базирования, идет боевая работа, сообщили в Силах обороны юга Украины. Местные телеграмм-каналы сообщили о звуках взрывов, передает УНН.
Подробности
В Силах обороны Юга сообщили, что идет боевая работа, призывали граждан находиться в укрытиях и не освещать работу ПВО.
Цитата
«Внимание! Враг атакует Одесскую область ракетами. Продолжается боевая работа. Будьте в укрытиях! Не освещайте работу ПВО – не помогайте врагу. Берегите себя!» — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 30 августа под Киевом прогремели взрывы, в КМВА сообщили о работе ПВО.