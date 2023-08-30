Под Киевом прогремели взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На подступах к Киеву слышны звуки взрывов. В КМВА сообщили о работе ПВО, в столице объявлена воздушная тревога, передает УНН.
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В Киевской городской военной администрации сообщили о применении врагом ударных дронов и призывать идти в укрытие.
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«Внимание! Угроза применения врагом ударных БПЛА! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», – Сергей Попко, начальник КМВА.
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Также сообщили о работе противовоздушной обороны.
«На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях!», – Сергей Попко, начальник КМВА.
Согласно карте тревог, сирены прозвучали в центральных, восточных и северных регионах. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.