Під Києвом прогриміли вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На підступах до Києва чути звуки вибухів. У КМВА повідомили про роботу ППО, у столиці оголошена повітряна тривога передає УНН.
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У Київській міській військовій адміністрації повідомили про застосування ворогом ударних дронів та закликати йти в укриття
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«Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - Сергій Попко, начальник КМВА.
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Також повідомили про роботу протиповітряної оборони.
«На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!», - Сергій Попко, начальник КМВА.
Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у центральних, східних та північних регіонах. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.