Під Києвом прогриміли вибухи, працює ППО

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У Київській міській військовій адміністрації повідомили про застосування ворогом ударних дронів та закликати йти в укриття

Цитата

«Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - Сергій Попко, начальник КМВА.

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Також повідомили про роботу протиповітряної оборони.

«На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!», - Сергій Попко, начальник КМВА.

Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у центральних, східних та північних регіонах. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.