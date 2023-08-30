Росія атакує Одеську область ракетами морського базування – Сили оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Росія атакує Одеську область ракетами морського базування, триває бойова робота, повідомили в Силах оборони півдня України. Місцеві телеграм-каналі повідомили про звуки вибухів, передає УНН.
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У Силах оборони Півдня повідомили, що триває бойова робота, закликали громадян перебувати в укриттях та не висвітлювати роботу ППО.
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«Увага! Ворог атакує Одеську область ракетами. Триває бойова робота. Будьте в укриттях‼️Не висвітлюйте роботу ППО - не допомагайте ворогу. Бережіть себе!», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 30 серпня під Києвом прогриміли вибухи, у КМВА повідомили про роботу ППО.