Роналду оформил рекорд и помог Реалу выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Дубль Бензема в первой половине, дубль Роналду во второй части, а также по голу от Модрича с Начо - позволили мадридцам праздновать триумфальную победу 6: 0.

Примечательно, что звездный португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил за календарный год уже 18 голов в Лиге чемпионов и установил в этом компоненте новый рекорд.

Отметим, что мадридцы одержали 10 очков и гарантировали выход в следующий этап соревнований.

Добавим также, "Реал" стал 6-м клубом, который гарантировал себе выход в 1/8 финала. К этой когорте также входит "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити", "Бешикташ" и "Тоттенхэм".