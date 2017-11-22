Роналду оформил рекорд и помог Реалу выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между кипрским "АПОЭЛ" и мадридским "Реалом" закончился разгромной победой "королевского клуба", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и Opta.
Дубль Бензема в первой половине, дубль Роналду во второй части, а также по голу от Модрича с Начо - позволили мадридцам праздновать триумфальную победу 6: 0.
Примечательно, что звездный португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил за календарный год уже 18 голов в Лиге чемпионов и установил в этом компоненте новый рекорд.
Отметим, что мадридцы одержали 10 очков и гарантировали выход в следующий этап соревнований.
Добавим также, "Реал" стал 6-м клубом, который гарантировал себе выход в 1/8 финала. К этой когорте также входит "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити", "Бешикташ" и "Тоттенхэм".