Роналду оформив рекорд та допоміг Реалу вийти в плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між кіпрським "АПОЕЛем" та мадридським "Реалом" закінчився розгромною перемогою "королівського клубу", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА та Opta.
Дубль Бензема в першій половині, дубль Роналду в другій частині, а також по голу від Модріча з Начо - дозволили мадридцям святкувати тріумфальну перемогу 6:0.
Примітно, що зірковий португальський нападник "Реалу" Кріштіану Роналду забив за календарний рік вже 18 голів у Лізі чемпіонів і встановив у цьому компоненті новий рекорд.
Відзначимо, що мадридці здобули 10 очок і гарантували вихід до наступного етапу змагань.
Додамо також, "Реал" став 6-м клубом, який гарантував собі вихід в 1/8 фіналу. До цієї когорти також входить "ПСЖ", "Баварія", "Манчестер Сіті", "Бешикташ" і "Тотенхем".