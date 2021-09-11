Роналду оформил дубль в первой игре после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Португальский нападающий “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду сделал победный дубль в первой игре после возвращения в состав “Манчестер Юнайтед”, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Португальский сначала открыл счет в домашней встрече с “Ньюкаслом”, которая проходила в рамках 4-го тура соревнований (45+2 минута). На 62 минуте удар Роналду (мяч пролетел между ног вратарю) помог выйти “красным дьяволам” вперед. Итоговый результат 4:1 в пользу “МЮ”.
Заметим, что “Манчестер Юнайтед” набрал 10 из 12 возможных очков и пока вышел в лидеры чемпионата.
Напомним
Два рекорда Роналду помогли Португалии обыграть Ирландию.