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Роналду оформив дубль у першій грі після повнерення в "Манчестер Юнайтед"

Київ • УНН

 • 20733 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Португальський нападник “Манчестер Юнайтед” Кріштіану Роналду здійснив переможний дубль у першій грі після повернення до складу “Манчестер Юнайтед”, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Португальський спочатку відкрив рахунок у домашній зустрічі із “Ньюкаслом”, яка проходила в рамках 4-го туру змагань (45 + 2 хвилина). На 62 хвилині удар Роналду (м’яч пролетів поміж ніг воротареві) допоміг вийти “червоним дияволам” вперед. Підсумковий результат 4:1 на користь “МЮ”.

Зауважимо, що “Манчестер Юнайтед” набрав 10 із 12 можливих очок і наразі вийшов у лідери чемпіонату.

Нагадаємо

Два рекорди Роналду допомогли Португалії обіграти Ірландію.

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