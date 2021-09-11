Роналду оформив дубль у першій грі після повнерення в "Манчестер Юнайтед"

Деталі

Португальський спочатку відкрив рахунок у домашній зустрічі із “Ньюкаслом”, яка проходила в рамках 4-го туру змагань (45 + 2 хвилина). На 62 хвилині удар Роналду (м’яч пролетів поміж ніг воротареві) допоміг вийти “червоним дияволам” вперед. Підсумковий результат 4:1 на користь “МЮ”.

Зауважимо, що “Манчестер Юнайтед” набрав 10 із 12 можливих очок і наразі вийшов у лідери чемпіонату.

Нагадаємо

Два рекорди Роналду допомогли Португалії обіграти Ірландію.