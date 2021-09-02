Два рекорди Роналду допомогли Португалії обіграти Ірландію

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Зірковий нападник “Манчестер Юнайтед” Кріштіану Роналду став героєм поєдинку відбору на ЧС-2022 за участі збірних Португалії та Ірландії, передає кореспондент УНН.

Деталі

Роналду провів 180-й матч за збірну, повторивши європейський рекорд Серхіо Рамоса, але погіршив враження від матчу незабитим пенальті у першій половині. Ірландці ж довго вели в рахунку завдяки м'ячу у виконанні Егана (45 хв), але новачок "МЮ" примудрився зробити в кінцівці дубль (на 89 і 90 + 6 хвилинах) і став з 111 голами найкращим бомбардиром в історії всіх національних збірних.

Примітно, що обидва рази Роналду забив головою – 2:1.

Доповнення

В турнірній таблиці групи А Португалія лідирує із 10-ма балами. Ірландія після трьох матчів очок не набирала.

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