Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину
Киев • УНН
Родственники российских солдат, мобилизованных на войну в Украину, продолжают протестовать в нескольких российских городах, призывая к их демобилизации, несмотря на попытки кремля подавить это движение.
В рф продолжаются протесты родственников мобилизованных на войну в Украину российских солдат с просьбой о демобилизации. Об этом сообщает ISW, передает УНН.
Детали
Родственники российских солдат, которые были мобилизованы на войну в Украину, протестуют за демобилизацию по территории рф.
По информации, были зафиксированы собрания людей в москве, санкт-петербурге, владивостоке и екатеринбурге.
10 февраля российские оппозиционные издания разместили видео и фотоматериалы, где видно, как участники общественного движения "Путь домой" выражают свою солидарность и призывают к демобилизации родных, собираясь у памятников в нескольких городах рф.
Протесты продолжаются даже после попыток кремля задержать родственников и подавить общественную активность движения "Путь домой".
Добавим
Аналитики считают, что попытки властей рф ограничить и дискредитировать общественное движение "Путь домой" свидетельствуют об активном стремлении прекратить это движение в контексте приближения выборов президента рф, которые запланированы на март 2024 года.
Британская разведка: пребывание российских военных на войне в Украине все больше вызывает протесты у их родственников20 ноябрь 2023, 09:41 • 1508 просмотров
Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину
Родственники российских солдат, мобилизованных на войну в Украину, продолжают протестовать в нескольких российских городах, призывая к их демобилизации, несмотря на попытки кремля подавить это движение.
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