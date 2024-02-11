Родичі російських солдатів протестують проти мобілізації на війну в Україну
Київ • УНН
Родичі російських солдатів, мобілізованих на війну в Україну, продовжують протестувати в кількох російських містах, закликаючи до їхньої демобілізації, незважаючи на спроби кремля придушити цей рух.
У рф тривають протести родичів мобілізованих на війну в Україну російських солдат з проханням про демобілізацію. Про це повідомляє ISW, передає УНН.
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Родичі російських солдатів, які були мобілізовані на війну в Україну, протестують за демобілізацію по території рф.
За інформацією, були зафіксовані зібрання людей у москві, санкт-петербурзі, владивостоці та єкатеринбурзі.
10 лютого російські опозиційні видання розмістили відео та фотоматеріали, де видно, як учасники громадського руху "Шлях додому" виражають свою солідарність та закликають до демобілізації рідних, збираючись біля пам'ятників у кількох містах рф.
Протести тривають навіть після спроб кремля затримати родичів і придушити громадську активність руху "Шлях додому".
Додамо
Аналітики вважають, що спроби влади рф обмежити та дискредитувати громадський рух "Шлях додому" свідчать про активне прагнення припинити цей рух у контексті наближення виборів президента рф, які заплановані на березень 2024 року.
Британська розвідка: перебування російських військових на війні в Україні все більше викликає протести у їх родичів20.11.23, 11:41 • 2450 переглядiв