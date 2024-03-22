Родственники главы АМКУ Павла Кириленко приобрели недвижимости за последние четыре года на 70 млн гривен - "Схемы"

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" нашли у семьи главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко недвижимости на 70 миллионов гривен. Отмечается, что все это состояние они приобрели в последние четыре года. Свои подсчеты журналисты обнародовали в новом расследовании, пишет УНН.

Детали

Журналистам "Схем" удалось выяснить, что в период председательства Кириленко Донецкой областью его семья приобрела многочисленные имущественные состояния - как на западе Украины, так и в столице и области. Речь идет о большом имении, двух земельных участках, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в Киеве и апартаментах в премиальном ЖК в Ужгороде.

По подсчетам журналистов рыночная стоимость приобретенного имущества семьей нынешнего главы Антимонопольного комитета составляет почти 70 миллионов гривен

По данным "Схем", родственники Кириленко не имели официального бизнеса и за последние четверть века официально не получали достаточных доходов, чтобы все это приобрести.

Журналисты также установили, что частью этого имущества пользуется сам чиновник, однако он не указывает этого в своей декларации.

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Сам Кириленко в комментарии "Схемам" заявил, что источник состояния - это стартовый капитал семьи, который был сформирован в 90-е годы, когда бабушка его будущей жены выгодно продала акции завода "Стирол" в Горловке, которые были получены ею как работницей завода. Впрочем найти официальное подтверждение этим операциям журналистам не удалось.

Родственники Кириленко также не смогли предоставить документальных подтверждений об этом семейном состоянии от бабушки, мол документы были, но "все осталось в оккупированной Горловке".

Оно все осталось в Горловке. Если бы оно было, я бы вам показала кучу этих документов, которые там остались, понимаете? Все эти квитанции, расписки и прочее. - сказала Наталья Матиенко.

Наличие у семьи главы АМКУ имущества, несопоставимого с официальными доходами, может трактоваться как незаконное обогащение, считают юристы.

"Это может быть актив, записанный на других лиц, но купленный за средства или по поручению субъекта декларирования. Или за то, что он оставляет за собой право распоряжаться, продавать, определять юридическую судьбу этого имущества. Если эта разница между законными доходами и приобретенными активами, превышает 8,5 миллионов гривен (по состоянию на 2022 год), то это может быть признаком незаконного обогащения, ответственность предусмотрена от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - рассказал юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько.

Справочно

Павел Кириленко с сентября 2023 года является главой Антимонопольного комитета Украины. Как объяснял в интервью сам Кириленко, предложение занять эту должность поступило от президента Украины Владимира Зеленского.

Свою карьеру Кириленко начал как прокурор - сначала в Донецкой области, затем в Генеральной прокуратуре в Киеве, а позже работал военным прокурором на Закарпатье - возглавлял военную прокуратуру Ужгородского гарнизона.

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С 2019-го до осени 2023-го года Кириленко, согласно указу Президента, Кириленко занимал должность главы Донецкой ОГА (бывшей ОГА - ред.)