Семья Сенцова пересекла админчерту с Крымом: направляется на встречу с режиссером

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104482 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118260 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109908 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116250 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122847 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149716 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149648 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191741 просмотра

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Семья Сенцова пересекла админчерту с Крымом: направляется на встречу с режиссером

Семья Сенцова пересекла админчерту с Крымом: направляется на встречу с режиссером

Киев  •  УНН

 • 14376 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Семья украинского режиссера Олега Сенцова пересекла админчерту с Крымом и направляется в Киев, чтобы встретиться с ним. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бизнесмен Ленур Ислямов, передает УНН.

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админчерту с оккупированным Крымом. Направляются в Киев: обняться с сыном, отцом, мужем", - написал Ислямов.

Также бизнесмен написал, что надеется, что "годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи закончились", и отметил, что "в Крыму борьба продолжается".

"Я же надеюсь что Бекиров, Сенцов и другие крымские, находясь, вынужденно, теперь на материке, усилят крымскую политическую повестку Украины", - добавил он.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами, среди них был и Олег Сенцов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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