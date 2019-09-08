Семья Сенцова пересекла админчерту с Крымом: направляется на встречу с режиссером
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Семья украинского режиссера Олега Сенцова пересекла админчерту с Крымом и направляется в Киев, чтобы встретиться с ним. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бизнесмен Ленур Ислямов, передает УНН.
"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админчерту с оккупированным Крымом. Направляются в Киев: обняться с сыном, отцом, мужем", - написал Ислямов.
Также бизнесмен написал, что надеется, что "годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи закончились", и отметил, что "в Крыму борьба продолжается".
"Я же надеюсь что Бекиров, Сенцов и другие крымские, находясь, вынужденно, теперь на материке, усилят крымскую политическую повестку Украины", - добавил он.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами, среди них был и Олег Сенцов.