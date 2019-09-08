Родина Сенцова перетнула адмінмежу з Кримом: прямує на зустріч із режисером
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сім’я українського режисера Олега Сенцова перетнула адмінмежу з Кримом та направляється до Києва, щоб зустрітися з ним. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив бізнесмен Ленур Іслямов, передає УНН.
"Родина Олега Сенцова благополучно перетнула адмінкордон з окупованим Кримом. Прямують до Києва: обійнятись з сином, батьком, чоловіком", - написав Іслямов.
Також бізнесмен написав, що сподівається, що "роки очікувань і виплаканих подушок для цієї сім'ї закінчилися", і наголосив, що "в Криму боротьба продовжується".
"Я ж сподіваюся що Бекіров, Сенцов і інші кримські, перебуваючи, вимушено, тепер на материку, посилять кримський політичний порядок України", - додав він.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами, серед них був і Олег Сенцов.