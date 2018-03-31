Родственник принца Уильяма подозревается в изнасиловании несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Полиция Франции расследует дело о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней девушки, совершенном 74-летним мультимиллионером Дэвидом Мэттьюсом, который является свекром Пиппы Миддлтон - младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Telegraph.
По данным издания, мужчина был задержан в Париже 29 марта и позже был отпущен под залог. Причастность Мэттьюса к инцидентам подтвердил полиции свидетель. Как сообщается, речь идет о событиях 1998 и 1999 годов.
Представитель семьи Мэттьюз заявил, что мультимиллионер отрицает выдвинутые обвинения.
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Французские власти рассматривают вопрос о предъявлении Мэттьюс обвинений и передачи дела в суд. Как пишет Daily Mail, Кенсингтонский дворец — резиденция герцога Кембриджского — не прокомментировал эти сообщения.