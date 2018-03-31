Родич принца Вільяма підозрюється у згвалтуванні неповнолітньої

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Поліція Франції розслідує справу про передбачуване зґвалтування неповнолітньої дівчини, скоєному 74-річним мультимільйонером Девідом Меттьюсом, який є свекром Піппи Міддлтон - молодшої сестри герцогині Кембриджської Кетрін. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Telegraph.

За даними видання, чоловік був затриманий у Парижі 29 березня і пізніше був відпущений під заставу. Причетність Меттьюз до інцидентів підтвердив поліції свідок. Як повідомляється, мова йде про події 1998 та 1999 років.

Представник родини Меттьюз заявив, що мультимільйонер заперечує висунуті звинувачення.

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Французька влада розглядає питання щодо пред’явлення Меттьюзу звинувачень і передачі справи до суду. Як пише Daily Mail, Кенсінгтонський палац — резиденція герцога Кембриджського — не прокоментував ці повідомлення.

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